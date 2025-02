Carnaval, calor extremo e segurança: Chefe-executivo explica como o Centro de Operações Rio atua

O convidado desta semana do R7 Fala Comigo é o chefe-executivo do COR (Centro de Operações Rio). Marcus Belchior explicou como o equipamento opera a cidade e prepara o município para os eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. A tecnologia é uma aliada dos profissionais que utilizam câmeras, sensores, radares e até Inteligência Artificial no monitoramento da capital fluminense. Além de apoiar a segurança, o COR também exerce um papel fundamental em grandes eventos, como as Olimpíadas, shows e Réveillon. Em 2025, o grande desafio deve ser o Carnaval com três dias de desfiles no Grupo Especial e programação simultânea de blocos.