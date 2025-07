'Temos quase 17 mil presos além da capacidade', diz secretária de Administração Penitenciária do RJ

A secretária de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro é a convidada do R7 Fala Comigo desta quinta-feira (17). Com mais de 30 anos de experiência na área, Maria Rosa Nebel analisou o sistema carcerário fluminense. Ela afirmou que os presídios do estado abrigam cerca de 45 mil detentos: "Temos quase 17 mil presos além da capacidade."

Maria Rosa também comentou como se comportam integrantes de facções e o caso Danúbia — ex-mulher do traficante Nem, que foi presa após dar à luz.

Segundo a secretária, a maioria dos detentos não tem envolvimento com organizações criminosas e, além disso, muitos desejam trabalhar. Para ela, um dos maiores desafios é a ressocialização de presos.

