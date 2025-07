'Entendemos que Segurança Pública também é um dever do município', diz prefeito de Macaé Welberth Rezende é o convidado do R7 Fala Comigo e detalha as parcerias implementadas nesta área para a cidade do norte fluminense

R7 Fala Comigo|Do R7 24/07/2025 - 07h39 (Atualizado em 24/07/2025 - 07h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share