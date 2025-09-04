Comandante explica como funciona Colégio da Polícia Militar do Estado do RJ: 'Educação e disciplina'

A tenente-coronel Carla Martins é a convidada do R7 Fala Comigo desta semana. A comandante do 2º Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio explicou como funciona a unidade de ensino localizada em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro . A militar destacou que o projeto une educação de qualidade e disciplina.

A tenente-coronel também falou sobre a rotina e as atividades na unidade. Além disso, Carla Martins ressaltou que a formação visa formar um cidadão, e não é direcionada para a carreira militar.

Ela adiantou que o edital do processo seletivo para ingressar na instituição será divulgado em breve.

