Comandante explica como funciona Colégio da Polícia Militar do Estado do RJ: 'Educação e disciplina'

A tenente-coronel Carla Martins falou sobre a rotina e as atividades na unidade e ressaltou que a formação não é direcionada para a carreira militar

R7 Fala Comigo|Do R7

A tenente-coronel Carla Martins é a convidada do R7 Fala Comigo desta semana. A comandante do 2º Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio explicou como funciona a unidade de ensino localizada em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A militar destacou que o projeto une educação de qualidade e disciplina.


A tenente-coronel também falou sobre a rotina e as atividades na unidade. Além disso, Carla Martins ressaltou que a formação visa formar um cidadão, e não é direcionada para a carreira militar.


Ela adiantou que o edital do processo seletivo para ingressar na instituição será divulgado em breve.





