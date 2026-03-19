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Diabetes infantil: especialista explica como identificar os sinais e conviver com a doença

Dados internacionais mostram que a doença aumentou entre jovens

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A endocrinologista Erica Moreira fala sobre um tema que preocupa cada vez mais famílias: a diabetes infantil. Dados internacionais mostram que a doença aumentou entre os jovens. A especialista explica como identificar os primeiros sinais e se é possível levar uma vida saudável para quem já teve o diagnóstico confirmado.

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