Paula Varejão fala sobre bastidores e revela tema da nova temporada de O Brasil que Dá Gosto

A apresentadora e jornalista Paula Varejão é a convidada desta semana do R7 Fala Comigo . Ela contou sobre os bastidores e as novidades da nova 3ª temporada de O Brasil que Dá Gosto . O programa que mostra as belezas e as riquezas do nosso país volta ao ar próximo domingo (6), às 10h, na tela da RECORD.

Filha de produtores, Paula Varejão sempre teve contato com o campo e fez questão de contar histórias desse universo. Na nova temporada, ela vai mostrar o agroturismo pelo país e encarar muitas aventuras. O primeiro episódio é em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado do Rio.

aqui!