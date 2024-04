Diretora de empresa tira dúvidas sobre vantagens e cuidados com a segurança do carro a gás Gisélia Seleri afirmou que o Rio de Janeiro é uma referência nacional em número de postos com GNV e de carros convertidos

Em entrevista ao R7 Fala Comigo, a diretora da Naturgy Gisélia Seleri tirou dúvidas sobre as vantagens e os cuidados com a segurança da utilização do carro a gás. A diretora da empresa afirmou que o Rio de Janeiro é uma referência nacional em número de postos de combustíveis com o GNV (Gás Natural Veicular) e de carros convertidos. Gisélia ressaltou que o GNV oferece desconto no IPVA para os motoristas e polui menos o ambiente.