Intensa troca de tiros em operação 'emergencial' no Complexo da Maré Policiais estão nas comunidades da Vila do João e Vila dos Pinheiros, ambas sob domínio do grupo criminoso Terceiro Comando Puro (TCP) Record Notícias Rio|Do R7 26/09/2025 - 10h34 (Atualizado em 26/09/2025 - 10h34 )

Policiais civis realizam uma operação emergencial na manhã desta sexta-feira (26) na Vila do João, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro.

tiroteio maré

Devido à intensa troca de tiros, a linha Amarela foi interditada duas vezes na altura da Vila do João e da linha Vermelha, por volta das 9h. Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via, o tráfego já foi normalizado.

Já na linha Vermelha, vídeos mostram o momento em que motoristas e passageiros precisaram se abrigar dos disparos.

Nas redes sociais, o COR (Centro de Operações e Resiliência Rio) alertou sobre o risco de novas interdições nas duas vias expressas.

Duas unidades de saúde suspenderam as atividades. Escolas da região seguem em funcionamento