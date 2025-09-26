Intensa troca de tiros em operação ‘emergencial’ no Complexo da Maré
Policiais estão nas comunidades da Vila do João e Vila dos Pinheiros, ambas sob domínio do grupo criminoso Terceiro Comando Puro (TCP)
Policiais civis realizam uma operação emergencial na manhã desta sexta-feira (26) na Vila do João, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro.
Devido à intensa troca de tiros, a linha Amarela foi interditada duas vezes na altura da Vila do João e da linha Vermelha, por volta das 9h. Segundo a Lamsa, concessionária que administra a via, o tráfego já foi normalizado.
Já na linha Vermelha, vídeos mostram o momento em que motoristas e passageiros precisaram se abrigar dos disparos.
Nas redes sociais, o COR (Centro de Operações e Resiliência Rio) alertou sobre o risco de novas interdições nas duas vias expressas.
Duas unidades de saúde suspenderam as atividades. Escolas da região seguem em funcionamento