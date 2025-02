Relacionamento e surto: veja o que se sabe sobre policial morto após balear inspetora no RJ Troca de tiros ocorreu na porta da 59ª DP (Caxias) nesta terça-feira (4) Rio de Janeiro|Do R7 04/02/2025 - 17h44 (Atualizado em 04/02/2025 - 17h44 ) twitter

Peritos analisam a área onde ocorreu a troca de tiros RECORD

Um tiroteio na porta da 59ª DP (Caxias) terminou com um policial civil morto e uma inspetora gravemente ferida no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (4). O caso é apurado pela Polícia Civil.

Segundo a investigação, os dois tinham um relacionamento, e a policial já havia se queixado de conflitos com o agente. Nesta manhã, Viviane Maia trabalhava na delegacia especializada quando Vinícius Silva de Souza apareceu.

Ao encontrá-lo em frente à delegacia, a inspetora foi ferida com quatro tiros disparados por Vinícius. Nesse momento, outro policial da Deam reagiu e atirou contra o agente.

Ainda de acordo com a investigação, Vinícius fugiu em direção à 59ª DP, que fica instalada no mesmo prédio da Deam, e atirou contra outros policiais que estavam no local, o que gerou confronto.

Feridos, Vinícius e Viviane foram levados ao Hospital Moacyr do Carmo, na mesma região. Ela passou por cirurgia e está internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) em estado gravíssimo.

Já o policial civil não resistiu e morreu. Nos pertences dele, foram encontrados remédios para esquizofrenia. Para a polícia, a medicação levantou a suspeita de algum tipo de surto.

Três policiais militares que tiveram ferimentos leves receberam atendimento e já foram liberados.

Uma perícia já foi realizada na área onde ocorreu o tiroteio. A investigação está em andamento na 59ª DP e na Deam Caxias, com apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

“A Secretaria de Estado de Polícia Civil se solidariza e está dando todo o suporte necessário às famílias dos dois policiais civis”, informou a instituição em nota.

