Rio oferece quase mil vagas de emprego e diversas oportunidades de estágio nesta segunda (1º) Ao todo são 673 vagas para trabalhadores em geral e 324 para pessoas com deficiência em diversos segmentos profissionais

A Prefeitura do Rio de Janeiro disponibilizou, nesta segunda-feira (1º), quase mil vagas de emprego e diversas oportunidades de estágio na capital fluminense.

Ao todo, a SMTE (Secretaria Municipal de Trabalho e Renda) divulgou 997 chances, sendo 673 para trabalhadores em geral e 324 para pessoas com deficiência, em vários segmentos profissionais. (Veja a lista completa por região abaixo)

O destaque vai para a contratação de 70 operadores de supermercado em diversos bairros do Rio, com exigência de ensino médio completo e seis meses de experiência no setor.

Os demais postos de trabalho são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior.

Os candidatos podem se inscrever pela internet. Quem não possui acesso à rede pode se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, que funcionam das 8h às 16h, nos seguintes endereços:

Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25).

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. PCDs têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD (Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência).

Subprefeitura da Zona Norte

Bonsucesso, Olaria, Ramos, Brás de Pina, Penha, Penha Circular, Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Higienópolis, Maria da Graça, Tomaz Coelho, Abolição, Água Santa, Cachambi, Consolação, Encantado, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Jacaré, Lins de Vasconcelos, Méier, Piedade, Pilares, Riachuelo, Rocha, Sampaio Correia, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Colégio, Irajá, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Kosmos, Vista Alegre, Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Cavalcante, Engenheiro Leal, Honório Gurgel, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Quintino Bocaiúva, Rocha Miranda, Turiaçú, Vaz Lobo, Anchieta, Guadalupe, Mariópolis, Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Acari, Barros Filho, Coelho Neto, Costa Barros, Parque Colúmbia, Pavuna, Jacarezinho, Vieira Fazenda, Complexo de Manguinhos, Complexo do Alemão, Baixa do Sapateiro, Conjunto Pinheiros, Marcílio Dias, Maré, Nova Holanda, Parque União, Praia de Ramos, Roquete Pinto, Rubens Vaz, Timbaú, Vila do João, Vila Esperança, Vila Pinheiro, Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas, Vigário Geral.

Assistente Administrativa – Médio Completo

Assistente de Departamento Comercial – Médio Completo

Assistente Financeiro – Médio Completo

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo

Babá – Fundamental Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Eletricista – Médio Completo

Encarregado – Médio Completo

Encarregado de Depósito – Médio Completo

Estágio de Administração – Superior Incompleto

Estágio de Pedagogia – Superior Incompleto

Estágio Técnico em Informática – Médio Incompleto

Estágio Técnico em Mecânica – Médio Incompleto

Estoquista – Médio Completo

Instalador de Baterias Automotivo – Fundamental Completo

Mecânico a Diesel – Fundamental Completo

Mecânico de Refrigeração – Médio Completo

Operador de Supermercado – Médio Completo

PCD

Atendente de Lanchonete – Fundamental Incompleto

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Escritório – Médio Completo

Auxiliar de Limpeza – Médio Completo

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Incompleto

Auxiliar de Logística – Médio Completo

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo

Enfestador de Roupas – Médio Completo

Fiscal de Loja – Médio Completo

Instalador – Reparador de Redes Telefônicas – Médio Completo

Operador de Caixa – Médio Incompleto

Operador de Vendas – Médio Completo

Operador de Vídeo – Médio Incompleto

Recepcionista – Médio Completo

Repositor – Fundamental Completo

Separador de Reciclável – Fundamental Incompleto

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

Subprefeitura da Zona Oeste

Santíssimo, Senador Vasconcellos, Campo Grande, Paciência, Cosmos, Santa Cruz, Sepetiba, Inhoaíba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Ilha de Guaratiba e Barra de Guaratiba.

Açougueiro – Fundamental Incompleto

Babá – Fundamental Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Eletricista – Médio Completo

Encarregado – Médio Completo

Estágio Técnico em Química – Superior Incompleto

Estágio Técnico em Segurança do Trabalho – Superior Incompleto

Mecânico de Refrigeração – Médio Completo

Operador de Empilhadeira – Fundamental Incompleto

Operador de Supermercado – Médio Completo

Torneiro Mecânico – Médio Completo

PCD

Ajudante de Obras – Fundamental Incompleto

Atendente de Lanchonete – Fundamental Incompleto

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Escritório – Médio Completo

Auxiliar de Limpeza – Médio Completo

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Completo

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Incompleto

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo

Carregador (Armazém) – Fundamental Incompleto

Copeiro – Fundamental Completo

Enfermagem – Superior Completo

Médico Obstetra – Superior Completo

Operador de Vendas – Médio Completo

Recepcionista – Médio Completo

Repositor – Fundamental Completo

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Sem exigência de escolaridade

Técnico de Enfermagem – Médio Completo

Subprefeitura da Barra da Tijuca

Barra, Recreio, Camorim e Vargens.

Ajudante de Motorista – Fundamental Incompleto

Assistente de Logística – Médio Completo

Atendente de Lanchonete – Médio Incompleto

Babá – Fundamental Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Encarregado – Médio Completo

Estágio de Engenharia – Superior Incompleto

Estágio de Gastronomia – Superior Incompleto

Governanta de Residência – Fundamental Completo

Masseiro Jr. – Fundamental Completo

Mecânico de Motor a Diesel – Fundamental Incompleto

Mecânico de Refrigeração – Médio Completo

Motorista de Caminhão – Fundamental Incompleto

Motorista Residencial – Fundamental Completo

Operador de Caixa – Médio Completo

Operador de Supermercado – Médio Completo

Técnico de Enfermagem – Técnico

Técnico de Laboratório – Médio Completo

PCD

Almoxarife – Médio Completo

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Escritório – Médio Completo

Auxiliar de Estoque – Fundamental Completo

Auxiliar de Limpeza – Médio Completo

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo

Auxiliar de Mesa – Médio Completo

Bilheteiro – Médio Completo

Operador de Vendas – Médio Completo

Recepcionista – Médio Completo

Repositor – Fundamental Completo

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

Subprefeitura da Zona Sul

Catete, Cosme Velho, Laranjeiras, Flamengo, Botafogo, Urca, Humaitá, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, São Conrado, Vidigal e Rocinha, Parque do Flamengo.

Ajudante de Cozinha – Fundamental Completo

Arrumadeira – Médio Completo

Atendente – Médio Completo

Atendente de Governança – Fundamental Completo

Atendente de Lanchonete – Médio Incompleto

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Linha de Produção – Médio Completo

Auxiliar de Produção – Médio Completo

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Incompleto

Auxiliar Operacional – Médio Completo

Babá – Fundamental Completo

Confeiteiro – Fundamental Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Eletricista – Médio Completo

Encarregado – Médio Completo

Estágio de Nutrição – Superior Incompleto

Estágio de Publicidade e Propaganda – Superior Incompleto

Garçom – Médio Completo

Governanta de Residência – Fundamental Completo

Mecânico de Refrigeração – Médio Completo

Motorista Residencial – Fundamental Completo

Oficial de Manutenção – Médio Completo

Operador de Supermercado – Médio Completo

Sushiman – Fundamental Completo

Técnico Instalador para Manutenção de Filtros – Médio Completo

Vendedor – Médio Completo

PCD

Assistente de Compras – Superior Incompleto

Atendente de Lanchonete – Fundamental Incompleto

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Escritório – Médio Completo

Auxiliar de Limpeza – Médio Completo

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo

Auxiliar de Mesa – Médio Completo

Auxiliar Mecânico de Refrigeração – Fundamental Completo

Operador de Vendas – Médio Completo

Recepcionista – Médio Completo

Repositor – Fundamental Completo

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

Subprefeitura da Grande Tijuca

Alto da Boa Vista, Tijuca, Andaraí, Vila Isabel, Grajaú, Maracanã.

Atendente de Lanchonete – Médio Completo

Auxiliar de Cozinha – Médio Completo

Auxiliar de Mídias Sociais – Médio Completo

Babá – Fundamental Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Encarregado – Médio Completo

Mecânico de Refrigeração – Médio Completo

Operador de Supermercado – Médio Completo

PCD

Atendente de Lanchonete – Fundamental Incompleto

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Cozinha – Fundamental Completo

Auxiliar de Escritório – Médio Completo

Auxiliar de Limpeza – Médio Completo

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo

Operador de Vendas – Médio Completo

Recepcionista – Médio Completo

Repositor – Fundamental Completo

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

Subprefeitura do Centro

Bairro de Fátima, Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Glória, Lapa, Saúde, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão, Rio Comprido e Vasco da Gama.

Ajudante de Carga e Descarga – Fundamental Completo

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Cozinha – Fundamental Incompleto

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo

Auxiliar Técnico Eletrônico – Médio Completo

Babá – Fundamental Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Encarregado – Médio Completo

Estágio de Ciências Contábeis – Superior Incompleto

Estágio Engenharia de Produção – Superior Incompleto

Mecânico de Bicicleta – Médio Completo

Mecânico de Refrigeração – Médio Completo

Motorista de Caminhão – Fundamental Incompleto

Operador de Empilhadeira – Médio Completo

Operador de Supermercado – Médio Completo

PCD

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Escritório – Médio Completo

Auxiliar de Faturamento – Superior Incompleto

Auxiliar de Limpeza – Médio Completo

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo

Carregador (Armazém) – Fundamental Incompleto

Operador de Vendas – Médio Completo

Recepcionista – Médio Completo

Repositor – Fundamental Completo

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

Técnico em Segurança do Trabalho – Médio Completo

Subprefeitura de Jacarepaguá

Vargem Grande, Vargem Pequena, Jacarepaguá, Taquara, Praça Seca, Anil, Curicica, Freguesia, Pechincha, Tanque, Cidade de Deus, Gardênia, Itanhangá e Vila Valqueire.

Auxiliar de Cozinha – Fundamental Completo

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo

Babá – Fundamental Completo

Churrasqueiro – Fundamental Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Encarregado – Médio Completo

Estágio de Administração – Superior Incompleto

Estágio de Ciências Contábeis – Superior Incompleto

Estágio Técnico em Mecânica – Médio Incompleto

Mecânico de Manutenção de Veículos – Médio Completo

Mecânico de Refrigeração – Médio Completo

Operador de Empilhadeira – Médio Completo

Operador de Supermercado – Médio Completo

Operador de Telemarketing Ativo – Médio Completo

Padeiro – Fundamental Completo

PCD

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Escritório – Médio Completo

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Completo

Auxiliar de Limpeza – Médio Completo

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo

Operador de Vendas – Médio Completo

Recepcionista – Médio Completo

Repositor – Médio Completo

Repositor – Fundamental Completo

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

Subprefeitura das Ilhas

Paquetá, Ribeira, Zumbi, Pitangueiras, Praia da Bandeira, Cacuia, Jardim Guanabara, Jardim Carioca, Portuguesa, Moneró, Cocotá, Tauá, Bancários, Freguesia, Galeão e Cidade Universitária.

Açougueiro – Fundamental Completo

Analista de RH – Superior Completo

Auxiliar de Frota – Médio Completo

Auxiliar de Manutenção Predial – Fundamental Completo

Auxiliar de Padeiro – Médio Completo

Auxiliar Jurídico – Superior Completo

Babá – Fundamental Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Encarregado – Médio Completo

Fiscal de Prevenção de Perdas – Médio Completo

Instalador Fotovoltaico – Médio Completo

Mecânico de Refrigeração – Médio Completo

Operador de Perecíveis – Fundamental Completo

Operador de Supermercado – Médio Completo

Operador de Supermercado – Fundamental Completo

Padeiro – Médio Completo

Recepcionista de Hospital – Fundamental Completo

Repositor – Fundamental Completo

PCD

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Escritório – Médio Completo

Auxiliar de Limpeza – Médio Completo

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo

Operador de Vendas – Médio Completo

Recepcionista – Médio Completo

Repositor – Fundamental Completo

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

Subprefeitura da Grande Bangu

Deodoro, Vila Militar, Campo dos Afonsos, Realengo, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Vila Kennedy, Bangu, Senador Camará, Gericinó e Jabour.

Auxiliar de Linha de Produção – Fundamental Incompleto

Babá – Fundamental Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Encarregado – Médio Completo

Mecânico de Refrigeração – Médio Completo

Operador de Supermercado – Médio Completo

PCD

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Escritório – Médio Completo

Auxiliar de Limpeza – Médio Completo

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo

Operador de Vendas – Médio Completo

Recepcionista – Médio Completo

Repositor – Fundamental Completo

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

Região Metropolitana

São João de Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Niterói.

Atendente de Mesa – Médio Completo

Auxiliar de Serviços Gerais – Fundamental Completo

Babá – Fundamental Completo

Captador Externo – Médio Completo

Caseiro – Fundamental Completo

Consultor de Vendas – Médio Completo

Coordenador de Captação de Recursos – Médio Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Encarregado – Médio Completo

Encarregado de Limpeza – Fundamental Completo

Estágio de Pedagogia – Superior Incompleto

Mecânico de Refrigeração – Médio Completo

Operador de Perecíveis – Fundamental Completo

Operador de Supermercado – Médio Completo

Operador de Supermercado – Fundamental Completo

Vendedor Externo – Médio Completo

Vendedor Interno – Médio Completo

PCD

Atendente de Lojas – Médio Completo

Auxiliar de Escritório – Médio Completo

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Completo

Auxiliar de Limpeza – Médio Completo

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Incompleto

Auxiliar de Manutenção – Médio Completo

Operador de Vendas – Médio Completo

Recepcionista – Médio Completo

Repositor – Fundamental Completo

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Sem exigência de escolaridade

Estágio

Além das vagas de emprego, também são oferecidas chances de estágio aos estudantes universitários em diversas regiões da cidade.

Há oportunidades para alunos de Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Nutrição, Gastronomia, Publicidade e Propaganda, Engenharia, Técnico em Mecânica, Técnico em Química e Técnico em Segurança do Trabalho.