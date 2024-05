RJ: Homem morre em acidente na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso

Alto contraste

Homem morre em acidente na Linha Amarela (Reprodução/Record Rio)

Um homem morreu no acidente entre um caminhão, dois carros e duas motos na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso (linha 8), no sentido centro, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele era condutor de uma das motos envolvidas no acidente. Segundo a polícia, as duas motos tinham sido furtadas momentos antes.

O motorista de um carro, que seguia no sentido Barra da Tijuca, perdeu o controle da direção e atravessou para faixa reversível, sentido Fundão. Neste momento, colidiu com as duas motos e o piloto de um dos veículos foi arremessado.

Em seguida, uma carreta de refrigerantes passou por cima da vítima, por não conseguir frear a tempo. O outro motociclista não teve ferimentos e escapou a pé. O outro carro envolvido na batida é uma viatura da Polícia Militar do BPVE (Batalhão de Policiamento de Vias Expressas).

O dono de uma das motos chegou no local do acidente e relatou que foi furtado. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso). Os agentes investigam a identidade dos criminosos. A moto foi recuperada.

Uma faixa precisou ser interditada para o trabalho da perícia da Polícia Civil. A carreta e o carro já foram retirados do local. O trânsito já está liberado.