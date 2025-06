Agenda cultural do final de semana tem roda de samba, feira literária e degustação de vinhos

A 15ª edição do "Serra Wine Week" acontece em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro , com cerca de 30 restaurantes selecionados, além da estreia de um evento paralelo de degustação, até o dia 6 de julho.

No sábado (21), uma roda de samba gratuita será realizada no Renascença Clube, no Andaraí, às 16h, com o coletivo "O Samba é Meu Dom".

Em Magé, a feira literária "Legado Flim" oferece atividades gratuitas, na praça Dr. Nilo Pessanha, a partir de sábado (21) até segunda-feira (23), de 9h até 20h. A iniciativa reúne autores, pesquisadores, artistas e representantes da cultura de diversas regiões do estado.

