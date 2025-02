Agenda Cultural: Gastronomia e música são os destaques para o fim de semana

O Gastro Samba vai reunir gastronomia e música no Madureira Shopping desta sexta-feira (31) até o domingo (2). Já na Barra da Tijuca, a “Matinê para Maiores” revive sucessos dos anos 1980 e 1990 com shows de Latino, neste sábado (1º). No mesmo dia, o projeto “Meu Bairro, Minha Língua” estreia no Centro de Referência da Música Carioca Artur da Tábola, na Tijuca.