Ajudante de caminhão morre em acidente de trânsito na Taquara

Um ajudante de caminhão morreu em um acidente de trânsito na Taquara, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro , durante a madrugada desta terça-feira (8). A batida foi no cruzamento da rua André Rocha com a estrada do Tindiba. Um veículo avançou o sinal vermelho e colidiu com um caminhão que transportava verduras. O caminhão havia saído de Teresópolis e, na colisão, perdeu o controle, subiu na calçada e bateu em uma árvore. O ajudante, identificado como José Lucas, não sobreviveu aos ferimentos e teve seu óbito constatado pelo corpo de bombeiros. O local é conhecido por ser perigoso. Motoristas foram orientados a buscar rotas alternativas devido ao trânsito confuso.

