Alerj homenageia empresários estrangeiros com medalha Tiradentes

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro homenageou os empresários Patrick Sabatier e Thomas Loh com a medalha Tiradentes durante cerimônia no plenário do Palácio Tiradentes.

O francês Sabatier, da L'Oréal Brasil, é reconhecido por estreitar relações entre a França e o Brasil e por seus projetos sociais no Rio.

Thomas Loh, nascido em São Paulo e presidente do Ibra-China, lidera iniciativas de inclusão social e considera o Rio sua segunda casa.

Ambos foram indicados pelo deputado Daniel Librelon, que destacou suas contribuições significativas para o estado.

