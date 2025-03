Americano encontrado morto em Caxias tentou se hospedar na região antes de ser atropelado

O norte-americano morto atropelado em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense , tentou se hospedar em um hotel na rodovia Washington Luís momentos antes do acidente. Em depoimento nesta segunda-feira (17), um funcionário afirmou que o turista estava sozinho e não tinha dinheiro em espécie para pagar a estadia.

Sam Blinder , de 34 anos, vivia em Nova Iorque e estava no Brasil para visitar a avó, mas decidiu passar o Carnaval no Rio. Ele estava hospedado na zona sul e desapareceu no dia 7 de março. O corpo foi encontrado no IML (Instituto Médico Legal) de Caxias na última sexta-feira (14).

Segundo as investigações, Sam foi atropelado após tentar atravessar a rodovia Washington Luís. Ele se desequilibrou ao subir na mureta que divide as pistas, caiu e acabou atingido por um veículo que passava pela via. O motorista fugiu sem prestar socorro.

A advogada da família cobra respostas da Polícia Civil para tentar entender como ele foi parar em Duque de Caxias e porque estava sem os pertences. A cidade fica a cerca de 35 km de onde o norte-americano estava hospedado. O caso é investigado pela Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo).