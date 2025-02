Ana Tereza Basílio é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da OAB-RJ

Em quase 100 anos de história, a OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil) tem pela primeira vez uma mulher na presidência. Ana Tereza Basílio tomou posse do cargo em uma cerimônia no Theatro Municipal, na região central do Rio . Eleita com 60% dos votos válidos, a advogada permanece à frente da entidade até 2027.



