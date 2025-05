Arrastão deixa jogadores do Flamengo na mira de criminosos; Carro do goleiro Rossi é alvejado

Na madrugada de hoje, jogadores do Flamengo foram alvo de um arrastão na Linha Amarela, no Rio de Janeiro .

Voltando do aeroporto do Galeão após um jogo da Libertadores na Argentina, os atletas foram abordados por criminosos que tentaram roubar seus veículos e dispararam tiros, atingindo o carro do goleiro Rossi.

Após não conseguirem roubar os jogadores, os criminosos continuaram o arrastão e assaltaram outros motoristas, incluindo um homem identificado como Leonardo.

Ele descreveu a abordagem como violenta, tendo o carro e seus pertences roubados. O incidente destaca a sensação de insegurança na região.

