Assalto termina em pancadaria dentro de ônibus em movimento; vídeo mostra ação

Um motorista em Nova Iguaçu foi atacado por um criminoso durante tentativa de assalto. O bandido embarcou fingindo ser passageiro, anunciou o assalto e agrediu o motorista, que perdeu o controle e colidiu com um poste.

Um passageiro ajudou a conter o ladrão, que foi entregue à Polícia Civil.

A segurança nos transportes públicos na região está em pauta, com discussões entre o sindicato Rio Ônibus e a Polícia Militar.

