Assalto termina em pancadaria dentro de ônibus em movimento; vídeo mostra ação
Durante a briga com o criminoso, o motorista perdeu o controle do ônibus e colidiu com um poste
Um motorista em Nova Iguaçu foi atacado por um criminoso durante tentativa de assalto. O bandido embarcou fingindo ser passageiro, anunciou o assalto e agrediu o motorista, que perdeu o controle e colidiu com um poste.
Um passageiro ajudou a conter o ladrão, que foi entregue à Polícia Civil.
A segurança nos transportes públicos na região está em pauta, com discussões entre o sindicato Rio Ônibus e a Polícia Militar.
Segundo o sindicato Rio Ônibus em 2025, mais de 1.200 ônibus foram vandalizados no Rio de Janeiro.
Propostas incluem monitoramento em tempo real por câmeras para prevenir incidentes.
