Assalto termina em pancadaria dentro de ônibus em movimento; vídeo mostra ação

Durante a briga com o criminoso, o motorista perdeu o controle do ônibus e colidiu com um poste

RJ no Ar

Um motorista em Nova Iguaçu foi atacado por um criminoso durante tentativa de assalto. O bandido embarcou fingindo ser passageiro, anunciou o assalto e agrediu o motorista, que perdeu o controle e colidiu com um poste.


Um passageiro ajudou a conter o ladrão, que foi entregue à Polícia Civil.

A segurança nos transportes públicos na região está em pauta, com discussões entre o sindicato Rio Ônibus e a Polícia Militar.


Segundo o sindicato Rio Ônibus em 2025, mais de 1.200 ônibus foram vandalizados no Rio de Janeiro.


Propostas incluem monitoramento em tempo real por câmeras para prevenir incidentes.

