Assassinos usaram fuzis para matar PM em saída de academia em Caxias (RJ)

Os assassinos do policial militar Rafael Gonçalves da Silva usaram fuzis de calibres 7.62 e 5.56 para cometer o crime, segundo a polícia. O PM saía de uma academia no bairro do Divino, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , quando teve o carro atingido por vários disparos, na tarde desta quinta-feira (16).

O caso é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense). Até o momento, não se sabe o motivo do crime, mas a principal hipótese é de execução. Rafael era soldado e estava lotado no 9º BPM (Rocha Miranda). Ele deixa a esposa e três filhos.