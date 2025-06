Atendente de 16 anos sofre racismo em lanchonete de Guaratiba por causa de R$ 2

Na madrugada de segunda-feira, um episódio de racismo ocorreu em uma lanchonete em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro . Nicolas, um atendente de 16 anos, foi alvo de ofensas racistas por parte de uma cliente enquanto trabalhava.

A discussão começou quando o trabalhador percebeu que faltavam R$ 2 no pagamento da conta. A mãe de Nícolas foi chamada e, junto com os proprietários do local, contatou a Polícia Militar. A cliente foi detida e levada à delegacia após depoimentos.

