Bairros do centro e da zona sul do Rio ficarão sem água nesta sexta-feira (11) A concessionária Águas do Rio anunciou uma interrupção temporária no fornecimento para instalação de uma válvula inteligente

RJ no Ar|Do R7 11/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 08h57 )

