Bandido envolvido em assalto a delegado da Polícia Civil é preso no morro do Turano

Gabriel Felipe, conhecido como "roubador da moto laranja", foi preso no morro do Turano, na zona norte do Rio de Janeiro , após uma investigação de três meses.

Ele esteve envolvido em um assalto a um delegado da Polícia Civil na zona sul. O criminoso não reagiu à abordagem e foi levado para a delegacia da Gávea.

A delegada Daniela Terra destacou a importância da ação conjunta com a CORE, que resultou na prisão sem troca de tiros. "Nós agimos de forma cirúrgica para cumprir o mandado de prisão sem dano colateral", afirmou a delegada.

