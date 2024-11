Bandidos armados roubam R$ 60 mil de casa de câmbio em Niterói (RJ)

Bandidos armados roubaram R$ 60 mil de uma casa de câmbio em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro . Imagens da câmera de segurança registraram o momento do crime. A ação durou pouco mais de cinco minutos.

Os assaltantes chegaram disfarçados de clientes e chegaram a perguntar a cotação do dólar. Logo em seguida, os três assaltantes entraram na agência.

Uma vítima teve as mãos amarradas com um lacre e o homem foi obrigado a se deitar no chão enquanto os ladrões vasculharam o escritório. Ele ainda teve que indicar onde estava um malote de dinheiro e foi amordaçado com uma fita adesiva.

Os assaltantes também levaram os pertences e celulares dos funcionários da agência. Testemunhas contaram aos agentes que o trio já tinha sido visto andando pela região antes do crime. O caso é investigado pela delegacia da região.