Bandidos incendeiam barricadas para impedir entrada da PM no Complexo de Israel

Bandidos incendiaram várias barricadas na Cidade Alta, no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro , gerando fumaça tóxica e dificultando a chegada da Polícia Militar, durante a madrugada e manhã desta quarta-feira (23). A PM monitora a possibilidade de criminosos fugirem da Maré para buscar abrigo.

Carros do Corpo de Bombeiros foram deslocados para combater as chamas, enquanto a Secretaria de Saúde do Rio avalia o funcionamento dos serviços devido à situação. Viaturas da PM estão empenhadas nas operações na região, tentando garantir a segurança pública.

