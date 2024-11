Bandidos invadem casa e matam empresário em Nova Iguaçu (RJ)

Seis bandidos invadiram uma casa e mataram Emerson Telles Bezerra, de 39 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . A vítima dormia com a esposa no momento do crime. Primeiramente, os bandidos exigiram dinheiro e outros objetos de valor. Em seguida, obrigaram o empresário a sair da residência e atiraram nas costas da vítima. Policiais da Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense investigam a motivação do crime e tentam identificar os autores.