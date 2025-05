Batalhão da Maré cria policiamento itinerante em bairros da zona norte do Rio

O 22º BPM (Batalhão da Maré) iniciou um policiamento diferenciado para dar mais segurança à zona norte do Rio de Janeiro. O novo modelo é itinerante e visa aproximar agentes e moradores nos bairros de Ramos, Manguinhos, Higienópolis, Bonsucesso e Benfica.

A estratégia inclui o uso de drones para monitoramento aéreo das áreas.