Bebê de 1 ano é atingido por estilhaços de bala perdida próximo ao morro do Juramento

Um bebê de um ano e nove meses ficou ferido por estilhaços de uma bala perdida enquanto estava no colo do pai em Vicente de Carvalho, próximo ao Morro do Juramento, na zona norte do Rio de Janeiro . A bala atingiu primeiro o parapeito da varanda, fragmentando-se antes de ferir a criança. A família se refugiou na casa de parentes.

O conflito entre traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro tem resultado em tiroteios e uso de drones para lançar granadas, afetando a segurança na região. Seis escolas públicas permaneceram fechadas por questões de segurança.

