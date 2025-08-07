Logo R7.com
RJ no Ar

Bia Miranda e outros influenciadores são alvos de operação por promover jogos ilegais na internet

Esquema de jogos ilegais movimentou R$ 4 bilhões, diz polícia; há indícios de lavagem de dinheiro

RJ no Ar|Do R7

A Polícia Civil começou a operação "Desfortuna" para investigar influenciadores digitais suspeitos de lavagem de dinheiro, incluindo Bia Miranda e sua mãe, Jenny Miranda. A ação ocorre no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.


As investigações indicam que as movimentações financeiras ultrapassam R$ 4 bilhões, relacionadas à promoção de jogos online ilegais, como o famoso jogo do Tigrinho.




