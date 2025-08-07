Blindado da PM não consegue impedir multidão de saquear carga de carne no Complexo da Pedreira
Segundo o Instituto de Segurança Pública, os roubos de carga no estado aumentaram 28% no primeiro semestre de 2025
O helicóptero da RECORD flagrou o momento em que uma carga de carne foi saqueada no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma carreta foi roubada por criminosos no início da tarde de quarta-feira (6). Os bandidos deixaram a carga no Complexo da Pedreira e liberaram o veículo.
A Polícia Militar foi acionada e um veículo blindado foi até o local. No entanto, a população ignorou a presença policial e também saqueou o veículo da PM. Após o ocorrido, o comandante da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, determinou a ocupação imediata do Complexo da Pedreira.
Segundo o Instituto de Segurança Pública, os roubos de carga no estado aumentaram 28% no primeiro semestre de 2025. O diretor de segurança do sindicato das empresas de transporte comentou sobre a situação crítica do setor. O sindicato sugere alternativas de segurança, como o uso de blocos de concreto para bloquear o acesso de carretas à comunidade.
