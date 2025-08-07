Blindado da PM não consegue impedir multidão de saquear carga de carne no Complexo da Pedreira

O helicóptero da RECORD flagrou o momento em que uma carga de carne foi saqueada no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro . Uma carreta foi roubada por criminosos no início da tarde de quarta-feira (6). Os bandidos deixaram a carga no Complexo da Pedreira e liberaram o veículo.

A Polícia Militar foi acionada e um veículo blindado foi até o local. No entanto, a população ignorou a presença policial e também saqueou o veículo da PM. Após o ocorrido, o comandante da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, determinou a ocupação imediata do Complexo da Pedreira.

Segundo o Instituto de Segurança Pública, os roubos de carga no estado aumentaram 28% no primeiro semestre de 2025. O diretor de segurança do sindicato das empresas de transporte comentou sobre a situação crítica do setor. O sindicato sugere alternativas de segurança, como o uso de blocos de concreto para bloquear o acesso de carretas à comunidade.

