Botafogo bate Juventude e conquista primeira vitória no Brasileirão

O Botafogo, atual campeão, conquistou sua primeira vitória no Brasileirão 2025 ao vencer o Juventude por 2 a 0, no Engenhão, no sábado (5).

Em uma noite chuvosa, com a presença de mais de 10 mil torcedores, o primeiro gol veio aos 23 minutos do primeiro tempo com Igor Jesus. Na segunda etapa, Mateo Ponte ampliou o placar.

O Botafogo garantiu os três pontos, somando agora quatro no campeonato. Na próxima terça-feira, o alvinegro enfrentará o Carabobo, da Venezuela, pela Libertadores. O Juventude, com três pontos, enfrentará o Ceará, no próximo sábado, pelo Brasileirão.

