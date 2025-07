Botafogo e Corinthians empatam no Engenhão pelo Campeonato Brasileiro

No Engenhão, Botafogo e Corinthians empataram em 1 a 1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O alvinegro paulista adotou uma postura defensiva no início, enquanto o Botafogo abriu o placar com Arthur Cabral. No segundo tempo, mudanças do técnico Dorival Jr. melhoraram o Corinthians, que empatou com gol de Memphis Depay. Após o jogo, o técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, destacou a necessidade de melhorias na equipe: "Temos que manter a equipe mais compacta na segunda parte, porque nos vai ajudar mais quando defendemos."



