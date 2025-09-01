Botafogo goleia Bragantino no Nilton Santos e cola no G4
Com gols de Danilo, Newton, Savarino e Montoro, time carioca vence por 4 a 1 o Red Bull Bragantino
No jogo entre Botafogo e Red Bull Bragantino no estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu por 4 a 1. Danilo abriu o placar com um chute de fora da área. O empate foi marcado por John John após falha da defesa do Botafogo. Depois disso, Nino fez o segundo gol e Savarino anotou o terceiro. Montoro fechou a conta para o time carioca.
