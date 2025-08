Botafogo perde para Cruzeiro no Engenhão pelo Campeonato Brasileiro

O Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, encerrando uma sequência de um ano sem derrotas em casa. Antes da partida, houve uma homenagem ao jogador Savarino com um novo bandeirão da torcida. Christian marcou o primeiro gol após um erro do goleiro John, e Mateus Pereira ampliou aos 40 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro, com esta vitória, manteve sua invencibilidade fora de casa. A torcida do Botafogo vaiou o time ao final do jogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!