Botafogo vence Bragantino na Copa do Brasil e garante vantagem para segunda partida

O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no estádio Nilton Santos, pela Copa do Brasil. O argentino Álvaro Montoro abriu o placar aos 16 minutos e Alexander Barboza ampliou ainda no primeiro tempo. O técnico David Ancelotti permanece invicto com três vitórias em cinco jogos. O Bragantino enfrenta dificuldades com quatro derrotas consecutivas em meio a lesões de jogadores. A próxima partida será em Bragança Paulista.



