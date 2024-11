Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo da PF em ação contra manipulação no campeonato brasileiro

Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo da operação Sport-fixing, da Polícia Federal, contra a manipulação do mercado de cartões no campeonato brasileiro da série A, na manhã desta terça-feira (5), no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro , e em pelo menos quatro cidades de Minas Gerais. Os agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão, entre eles o irmão do jogador, Wander Nunes Pinto Júnior, a cunhada e a prima do atleta.

Durante as investigações, foi constatado que as casas Kaizing Gaming, GaleraBET e KTO, apresentaram comportamento atípico em suas plataformas, a partir de novos usuários, para o recebimento de cartão amarelo pelo atleta na partida entre o Flamengo e Santos, em novembro de 2023. Essas apostas teriam sido feitas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração. Na partida, foi constatado que de fato o jogador recebe o cartão.

Uma aposta seria de R$ 3.050 para receber R$ 6.100, outra de R$ 2.300 para receber R$ 4.700, e a última de R$ 1.500 para receber R$ 3.050.