Câmara do Rio aprova projeto de lei que altera regime de trabalho de professores No lado de fora, um protesto da categoria terminou com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo

RJ no Ar|Do R7 04/12/2024 - 17h02 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share