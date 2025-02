Cantor morre vítima de bala perdida durante confronto entre PMs e criminosos em São Gonçalo (RJ)

Um cantor gospel morreu atingido por uma bala perdida durante confronto entre policiais militares e criminosos em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Reginaldo Menezes, de 52 anos, foi baleado enquanto caminhava pela Avenida Doutor Albino Imparato, no bairro Jardim Catarina. Ele havia saído de casa em Itaboraí e, após percorrer a BR-101 e desembarcar do ônibus, foi surpreendido pelo tiroteio. Sem tempo para reagir, foi atingido e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de receber atendimento especializado.