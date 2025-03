Casal espanhol é preso com quase 10 kg de cocaína no Aeroporto do Galeão

Um casal de espanhóis que tentava entrar no Rio de Janeiro com quase 10 kg de pasta base de cocaína foi preso pela Receita Federal no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte.

Segundo os agentes, a dupla vinha de Bogotá, na Colômbia. A droga estava escondida em um fundo falso de duas malas — cada uma carregava dois pacotes — e está avaliada em mais de R$ 1 milhão.

Os dois foram encaminhados para a Polícia Federal e devem responde por tráfico internacional de drogas.