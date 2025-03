Chuva causa estragos na zona oeste do Rio e na região metropolitana do estado Famílias enfrentaram dificuldades devido aos alagamentos no bairro Campo Grande. Até granizo foi registrado nas ruas do bairro

RJ no Ar|Do R7 25/03/2025 - 12h22 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share