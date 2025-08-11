Cinco pessoas são atropeladas na avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio
Motorista avançou sobre faixa de pedestres; vítimas foram levadas para o Hospital Souza Aguiar
O acidente aconteceu na Avenida Presidente Vargas, onde um motorista atropelou cinco pessoas que estavam na faixa de pedestres. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Souza Aguiar. Todas com ferimentos moderados. Uma faixa da pista está interditada no sentido Candelária devido ao trabalho dos socorristas.
A presença da CET-Rio é observada para auxiliar no controle do tráfego congestionado na região. O acidente ocorreu próximo à Central do Brasil e ao Campo de Santana, com a Polícia Civil também presente para investigar o caso.
