Com virada fora de casa, Botafogo supera o Juventude em Caxias
Com gols de Alex Telles e Cris Ramos, Botafogo vence por 3 a 1 no Brasileirão
O Botafogo venceu o Juventude por 3 a 1 em Caxias do Sul, pelo Brasileirão. O Juventude abriu o placar com gol de Emerson Batalla após cruzamento de Nenê. O VAR chamou para revisão de pênalti, que foi convertido por Alex Telles, empatando o jogo. No segundo tempo, Cris Ramos marcou mais dois gols para o Botafogo, garantindo a vitória. O técnico destacou a confiança e reação da equipe.
