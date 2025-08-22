Comerciante é executado na frente de sua loja em Itaguaí e família recebe ameaças de morte

Um comerciante foi executado na porta de sua loja em Itaguaí, na Baixada Fluminense , durante a noite da última sexta-feira (15). Luciano Barros Armando, de 39 anos, foi baleado sete vezes por um criminoso que se aproximou enquanto ele mexia no celular. A Polícia Civil investiga a motivação e autoria do crime. A esposa declarou: "Para mim foi uma surpresa. Eu inclusive achei que fosse um assalto." Após o ocorrido, a família começou a receber ameaças relacionadas ao caso, como relatou Letícia: "Ameaçaram a tia do meu esposo, dizendo para ela que se não comparecesse até duas horas com quatro mil reais, que ia morrer mais gente da família." Luciano deixa dois filhos com idades de 12 e 9 anos.



