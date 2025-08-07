Complexo da Pedreira vive noite de intenso tiroteio entre traficantes e PMs após saque de carga

A Polícia Militar realiza uma operação no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro , após o saque de uma carga de carne avaliada em cerca de R$ 1 milhão, na manhã de quarta-feira (6). O caminhão foi interceptado por criminosos armados que fizeram reféns o motorista e o ajudante. A carga foi levada para a comunidade e saqueada pela população local após a permissão dos bandidos. Um blindado da PM chegou na área para reaver a mercadoria, mas não conseguiu conter a multidão, que saqueou a carga dentro do veículo policial. Durante a madrugada, houve tiroteios que afetaram a circulação dos trens na Supervia e complicaram o trânsito local. A Polícia Militar afirma que foi atacada por traficantes durante patrulhamento na região.



