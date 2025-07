Confronto entre traficantes no Complexo da Pedreira em Costa Barros acaba com a morte de um homem

Durante um tiroteio no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, um homem que foi atingido por disparos e morreu. O confronto aconteceu na Avenida Prefeito Sá Lessa, durante uma disputa entre traficantes rivais do Complexo da Pedreira e do Chapadão.

A vítima, que aparentemente estava de passagem e não tinha relação com o conflito, foi socorrida pela polícia militar, mas não resistiu.

A situação gerou protestos de moradores, que pediram mais segurança diante da violência frequente na região. A polícia reforçou o patrulhamento no local.

