Confusão em show deixa duas irmãs feridas por bala perdida em Caxias

Durante um show no bairro Parque Martinho, em Caxias, duas irmãs foram feridas por uma bala perdida disparada por um homem que se apresentou como subtenente da polícia militar.

O incidente ocorreu após um desentendimento, supostamente por ciúmes, quando um frequentador se aproximou da mulher do atirador.

Catarina Silva, de 19 anos, ficou com fratura exposta no pé e está internada no hospital Adão Peranunes.

Carina Moura, de 26 anos, foi baleada no tornozelo e precisou passar por cirurgia em um hospital particular.

Um amigo do atirador também foi atingido.

O caso está sendo investigado pela 54DP, que busca identificar o suspeito através de câmeras de segurança.

