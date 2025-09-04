Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Conhecida como 'Barbiezinha de Bangu', influenciadora do tráfico é presa no RJ

Foragida desde 2021 Silvia Ribeiro foi capturada após monitoramento pelas redes sociais

RJ no Ar|Do R7

A Barbiezinha de Bangu, identificada como Silvia Ribeiro e com 25 anos, era foragida da justiça do Rio de Janeiro desde 2021. Ela foi presa pela polícia civil após monitoramento nas redes sociais


As investigações indicam que ela e seu companheiro realizavam vendas de entorpecentes por delivery, transportando-os em capacetes ou roupas.


Durante uma ação anterior em Santa Maria Madalena, foram encontrados entorpecentes e materiais para diluição.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Justiça
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • Redes sociais
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • Tráfico de drogas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.