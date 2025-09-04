Conhecida como 'Barbiezinha de Bangu', influenciadora do tráfico é presa no RJ
Foragida desde 2021 Silvia Ribeiro foi capturada após monitoramento pelas redes sociais
A Barbiezinha de Bangu, identificada como Silvia Ribeiro e com 25 anos, era foragida da justiça do Rio de Janeiro desde 2021. Ela foi presa pela polícia civil após monitoramento nas redes sociais
As investigações indicam que ela e seu companheiro realizavam vendas de entorpecentes por delivery, transportando-os em capacetes ou roupas.
Durante uma ação anterior em Santa Maria Madalena, foram encontrados entorpecentes e materiais para diluição.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas