Conhecida como 'Barbiezinha de Bangu', influenciadora do tráfico é presa no RJ

A Barbiezinha de Bangu, identificada como Silvia Ribeiro e com 25 anos, era foragida da justiça do Rio de Janeiro desde 2021. Ela foi presa pela polícia civil após monitoramento nas redes sociais

As investigações indicam que ela e seu companheiro realizavam vendas de entorpecentes por delivery, transportando-os em capacetes ou roupas.

Durante uma ação anterior em Santa Maria Madalena, foram encontrados entorpecentes e materiais para diluição.

