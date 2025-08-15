Conhecida como 'Diaba Loira', traficante que traiu o CV teria sido morta em confronto
Mulher é encontrada morta após tiroteio entre Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro
Um confronto entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro no Morro do Fubá, zona norte do Rio de Janeiro, resultou na morte de uma mulher identificada pela Polícia Militar como Eveline Passos, conhecida como Diaba Loura. O corpo, encontrado fora da área de confronto, estava enrolado em um lençol e vestido de preto.
Eveline era procurada por envolvimento com atividades criminosas e tinha um histórico de traição à facção Comando Vermelho.
O Instituto Médico Legal está encarregado da identificação oficial, enquanto a Polícia Militar monitora a situação na região após o intenso tiroteio durante a noite.
