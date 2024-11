Corpo de ator mirim é enterrado na zona sul do Rio; polícia investiga se assassinato foi por engano

O corpo do ator João Rebello, de 45 anos, foi enterrado no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro . Ele foi assassinado em Porto Seguro, no interior da Bahia. João estava em um carro quando dois homens em uma moto se aproximaram e dispararam tiros. Há indícios que a vítima tenha sido morta por engano, já que o veículo onde estava era muito parecido com o de um traficante da região. Segundo os amigos de João, ele não tinha envolvimento com crime e também não tinha inimigos. A polícia baiana investiga o caso. João ficou conhecido ainda quando criança e participou de novelas entre 1980 e 1990. Ele era sobrinho do diretor Jorge Fernando, morto em 2019.