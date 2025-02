Corpo de entregador baleado em Caxias é enterrado; família pede justiça

O corpo do entregador Cauã Francisco Alves da Cruz, de 19 anos, foi enterrado nesta terça-feira (28), em Cordovil, na zona norte do Rio . Ele foi socorrido em estado grave após ser atingido no ombro por um tiro de fuzil na comunidade do Rasta, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Cauã chegou a ser socorrido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde teve um dos braços amputados. O caso é investigado pela delegacia de Campos Elíseos, a 60ª DP. A família do entregador afirma que os disparos partiram de policiais militares.

Após a morte, criminosos sequestraram ônibus em vias do bairro e tentaram fechar a rodovia Washington Luís. Uma inspetora da 60ª DP chegou a ter o celular roubado durante uma manifestação na porta da delegacia.